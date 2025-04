Der Schweizer Sicherheitstechnologie-Konzern verzeichnet anhaltenden Kursdruck im SPI mit technischen Schwächesignalen, während Experten überwiegend skeptisch bleiben.

Die Kudelski-Aktie setzte ihren negativen Trend fort und gab am Dienstagvormittag im SIX SX-Handel um weitere 2,4 Prozent auf 1,20 CHF nach. Der Anbieter digitaler Sicherheitssysteme zählt damit zu den Verlierern im SPI und bewegt sich gefährlich nahe an seinem 52-Wochen-Tief von 1,22 CHF, das erst vor wenigen Wochen am 17. März markiert wurde. Die anhaltende Schwäche spiegelt sich auch in der technischen Analyse wider: Mit einem Abstand von 8,37 Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt und sogar 12,65 Prozent unter der 200-Tage-Linie zeigt der Titel deutliche Schwächesignale.

Analysten überwiegend pessimistisch eingestellt

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kudelski ?

Die Expertenmeinungen zu Kudelski fallen mehrheitlich negativ aus. Von den drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, stufen zwei die Aktie als "Underperform" oder "Verkaufen" ein, während nur einer eine neutrale "Halten"-Empfehlung ausspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 1,437 CHF zwar 16,8 Prozent über dem aktuellen Niveau, wurde jedoch in den vergangenen vier Monaten deutlich nach unten korrigiert. Besonders problematisch: In der Vergangenheit verfehlte der Konzern regelmäßig die Analystenschätzungen. Investoren sollten beachten, dass die Jahreshauptversammlung am 17. April 2025 ansteht - möglicherweise ein wichtiger Termin für richtungsweisende Entscheidungen.

Anzeige

Kudelski-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kudelski-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Kudelski-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kudelski-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kudelski: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...