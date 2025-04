Druckluftspeicher sind eine Alternative zu Batteriespeichern. Segula Technologies will diese Technologie zur Speicherung von Solarstrom in Privathaushalten zugänglich machen. Der Technologiekonzern Segula Technologies entwickelt eine neue Druckluftspeicher-Lösung für Hausbesitzer:innen mit Photovoltaik- oder Windkraftanlagen. Mit Remora Home können Nutzer:inenn überschüssige Energie speichern und so ihre Energieunabhängigkeit erhöhen sowie ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Die Technologie ...

