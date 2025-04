Die Anteile von Lanxess haben einen wilden Ritt hinter sich: Ausgehend vom 52-Wochen-Hoch bei 33,92 Euro haben die Papiere des Spezialchemieproduzenten in der Spitze rund 40 Prozent an Wert verloren. Ausgehend vom gestern im frühen Handel markierten Tief bei 20,42 Euro konnte sich der MDAX-Titel aber nun wieder um zehn Prozent verteuern. Was kommt nun?Geht es nach den Experten des Analysehauses Warburg Research, so hat die Lanxess-Aktie noch reichlich Luft nach oben. Zwar hat deren Analyst Oliver ...

