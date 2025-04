Der US-Einzelhändler gewinnt trotz fundamentaler Herausforderungen kurzfristig an Wert, während Analysten weiterhin skeptisch bleiben und die Zukunftsaussichten eintrüben.

Die Aktie des US-Einzelhändlers Kohl's legte am heutigen Dienstag (08. April 2025) um 3,55 Prozent zu und erreichte einen Stand von 6,54 Euro. Dieser leichte Aufwärtstrend folgt auf ein 52-Wochen-Tief von 6,01 Euro, das erst vor wenigen Tagen (03. April) erreicht wurde und markiert möglicherweise eine kurze Verschnaufpause in einem ansonsten dramatischen Abwärtstrend. Die amerikanische Kaufhauskette hat in den vergangenen 30 Tagen mehr als 41 Prozent an Wert verloren, seit Jahresbeginn steht sogar ein Minus von über 52 Prozent zu Buche. Besonders alarmierend: Vom 52-Wochen-Hoch bei 25,25 Euro ist die Aktie inzwischen um über 74 Prozent entfernt.

Fundamentale Schwächen belasten die Zukunftsaussichten

Trotz der optisch günstigen Bewertung mit einem KGV von 13,62 für 2025, das auf 5,31 für 2027 sinken soll, spiegeln die Analystenmeinungen überwiegend Skepsis wider. Von den 16 Analysten, die die Aktie bewerten, stufen nur einer die Aktie als Kaufempfehlung ein, während sieben Experten zum Verkauf oder Underperform raten. Die Hälfte der Analysten positioniert sich neutral. Die fundamentalen Schwächen des Unternehmens sind vielfältig: Die Rentabilität der Geschäftsaktivitäten wird als wesentliche Schwäche angesehen, zudem schränkt die hohe Verschuldung den Spielraum für Neuinvestitionen erheblich ein. Besonders beunruhigend für Anleger dürfte sein, dass die Umsatz- und Gewinnprognosen in den vergangenen Monaten kontinuierlich nach unten korrigiert wurden - ein Zeichen für den wachsenden Pessimismus der Analysten bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung von Kohl's.

