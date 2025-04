Zürich - Der Euro hat am Vormittag an Boden verloren. Am späten Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0920 Dollar, nachdem sie am frühen Morgen noch 1,0962 gekostet hatte. Auch zum Franken hat der Euro an Wert verloren und wird aktuell zu 0,9375 nach 0,9401 Franken gehandelt. Das Dollar/Franken-Paar hat sich derweil nur wenig verändert und wird zu 0,8585 nach 0,8575 im Frühgeschäft. Die Zollpolitik der US-Regierung dürfte weiterhin das ...

