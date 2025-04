Der Hersteller veganer Fleischalternativen gewinnt 2,37 Prozent an der Börse, kämpft jedoch weiterhin mit fundamentalen Herausforderungen und kritischen Experteneinschätzungen.

Der pflanzenbasierte Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat konnte am heutigen Handelstag eine leichte Erholung verzeichnen. Die Aktie stieg um 2,37 Prozent auf 2,717 Euro, nachdem sie gestern am Montag noch zu den Verlierern gehörte und im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent nachgegeben hatte. Trotz der aktuellen Stabilisierung bleibt die langfristige Situation für den kalifornischen Lebensmittelproduzenten herausfordernd. Die Aktie notiert derzeit zwar 4,53 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 2,61 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 3. April 2025 erreicht wurde, liegt jedoch gleichzeitig dramatische 64,54 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 7,68 Euro vom 7. Mai 2024.

Analysten äußern zunehmend Bedenken

Die Stimmung unter den Finanzexperten trübt sich für Beyond Meat weiter ein. Von den zehn Analysten, die das Unternehmen aktuell bewerten, geben 50 Prozent eine neutrale Einschätzung ab, während die andere Hälfte zum Verkauf rät. Besonders auffällig: Keine der Analysten empfiehlt derzeit einen Kauf der Aktie. Mit einem mittleren Konsens von "Underperform" und einem durchschnittlichen Kursziel von 3,664 US-Dollar liegen die Erwartungen zwar technisch über dem aktuellen Niveau, wurden jedoch in den letzten vier Monaten deutlich nach unten korrigiert. Die fundamentalen Schwächen des Unternehmens, wie die niedrigen Margen und die schwache Rentabilität, belasten weiterhin das Vertrauen der Investoren. Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die für den 7. Mai 2025 angekündigte Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q1/2025.

