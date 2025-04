In einem Interview mit CNBC am Dienstag sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass er nicht an den Berechnungen der Zolltarife beteiligt war und bekräftigte, dass US-Präsident Donald Trump entschlossen ist, Handelsungleichgewichte zu beheben.Wichtige Erkenntnisse"Die Zollverhandlungen sind das Ergebnis massiver eingehender Anrufe, nicht des Marktes.""Trump ...

Den vollständigen Artikel lesen ...