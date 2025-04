Zürich - Die Finalisten des ZKB Pionierpreis Technopark 2025 stehen fest. Drei vielversprechende Startups aus den Bereichen Legal-Tech, smarte Infrastruktur und Medizinaltechnik haben sich gegen eine Rekordzahl an Bewerbern durchgesetzt. Am 20. Mai werden im Technopark Zürich die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt - mit 100'000 Franken Preisgeld und der Chance, die Schweizer Deep-Tech-Landschaft nachhaltig zu prägen. Noch nie war das Interesse am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...