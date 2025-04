Stuttgart - Der Landtag in Baden-Württemberg wird am 8. März 2026 neu gewählt. Der Ministerrat habe den Termin auf Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl (CDU) beschlossen, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.Die Wahlperiode des aktuellen Landtags endet am 30. April 2026. Nach der Landesverfassung muss die Neuwahl vor Ablauf dieser Periode stattfinden. Der neue Landtag muss sich spätestens 16 Tage nach Beginn der Wahlperiode konstituieren. Für die Vorbereitungen werden etwa fünf Wochen benötigt.Der Ministerrat von Baden-Württemberg hatte bereits in der Sitzung am 18. März den Vorschlag, den 8. März 2026 als Wahltag vorzusehen, zur Kenntnis genommen. Das Innenministerium hatte danach die Landesverbände der im Landtag vertretenen Parteien, die Landtagsverwaltung, die Kirchen und die kommunalen Landesverbände zum Wahltermin angehört. Es wurden von diesen keine Bedenken gegen den Termin geäußert.Der gewählte Termin fällt mit dem Internationalen Frauentag zusammen. Die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge endet am 23. Dezember 2025. Das endgültige Wahlergebnis soll noch vor den Osterferien 2026 feststehen.