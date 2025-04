Berlin - Union und AfD liegen in der von Forsa gemessenen Wählergunst weiterhin fast gleichauf. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung für die Sender RTL und ntv kommen CDU/CSU weiterhin auf 25 und die AfD unverändert auf 24 Prozent.Die Werte von der SPD (15 Prozent), den Grünen (12 Prozent), der Linken (10 Prozent) und dem BSW (4 Prozent) bleiben ebenfalls im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die FDP verschlechtert sich um einen Prozentpunkt und liegt nun bei drei'¯Prozent. Gleichzeitig verzeichnen die sonstigen Parteien einen Zuwachs um einen Prozentpunkt auf aktuell sieben'¯Prozent.Auf die Frage, ob CDU-Chef Friedrich Merz für das Amt des Bundeskanzlers geeignet sei, antworten 60 Prozent der Bundesbürger mit "nein". Nur 32 Prozent halten ihn für geeignet. Damit überwiegt in der Bevölkerung die Skepsis gegenüber einer möglichen Kanzlerschaft von Merz deutlich.Mehrheitliche Zustimmung findet Merz lediglich in den eigenen Reihen: 79 Prozent der Unionsanhänger sehen in ihm einen geeigneten Kanzler, ebenso wie 69 Prozent derjenigen, die bei der letzten Bundestagswahl CDU oder CSU gewählt haben. Auch innerhalb des eigenen Lagers gibt es Vorbehalte: 18 Prozent der Unionsanhänger und 28 Prozent der Unionswähler sehen in Merz keinen geeigneten Kanzler.Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom 1. bis 7. April erhoben. Datenbasis: 2.501 Befragte. Zur Eignung von Merz wurden am 4. und 7. April 1.001 Personen befragt.