News von Trading-Treff.de Die Aktie der Commerzbank schwankt aktuell in einem selten gekannten Ausmaß. So wurden gestern, am 7. April, noch Kurse von unter 17,70 Euro erreicht. Heute notiert das Papier wieder über 20 Euro. Solche Kursbewegungen zeigen, wie hoch die Unsicherheit der Investoren ist. Trumps Zölle bergen nämlich eine gigantische Gefahr. Der Welthandel wird massiv behindert Die Welt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv verändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...