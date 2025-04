Santo Domingo - In Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, sind am Dienstag mindestens 15 Personen beim Zusammensturz eines Nachtclub-Dachs ums Leben gekommen. Über 100 Personen wurden zudem per Krankenwagen in verschiedene Kliniken gebracht, teilte die örtliche Polizei mit.Die Ursache für das Unglück war zunächst unklar. Es soll sich während eines Auftritts des Merengue-Sängers Rubby Perez ereignet haben, wie lokale Medien berichteten. Die Such- und Rettungsmaßnahmen seien noch im Gange, hieß es am Dienstagmorgen von den Behörden.Die genaue Anzahl der Verletzten ist demnach unklar, da nicht gesagt werden kann, wie viele Personen pro Krankenwagen transportiert wurden. Das nationale Katastrophenschutzkomitee der Stadt wurde zudem aktiviert.