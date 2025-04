Der US-Rüstungsspezialist überzeugt Anleger mit beeindruckender Jahresperformance von über 62 Prozent, während Analysten weiteres Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Aktie des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtspezialisten Kratos Defense & Security Solutions verzeichnete gestern einen beachtlichen Kursanstieg. Im Handelsverlauf kletterte der Wert um 4,83 Prozent auf 27,15 Euro, was einem Plus von 1,25 Euro gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert erscheint diese Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Aktie im vergangenen Monat noch einen Rückgang von 2,42 Prozent hinnehmen musste. Auf Jahressicht präsentiert sich der Titel jedoch in hervorragender Verfassung und kann ein Plus von über 62 Prozent vorweisen.

Analysten zeigen sich mehrheitlich optimistisch für die weitere Kursentwicklung des Unternehmens. Von den zwölf Experten, die den Wert beobachten, empfehlen zwei Drittel einen Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 34 US-Dollar rund 20 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Besonders positiv bewerten Marktbeobachter die Wachstumsaussichten des Verteidigungsspezialisten, dem bis 2027 ein Umsatzwachstum von 46 Prozent zugetraut wird.

Fundamentaldaten zeigen gemischtes Bild

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kratos Defense, Security ?

Die Bewertung des Rüstungsunternehmens erscheint mit einem KGV von 55,28 für das Jahr 2025 und einem aktuellen KGV von über 250 auf den ersten Blick ambitioniert. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt mit 3,65 deutlich über dem als günstig geltenden Wert von 1. Die hohe Bewertung lässt sich jedoch teilweise durch die positiven Wachstumsprognosen rechtfertigen. Als Schwachpunkt kristallisiert sich hingegen die Rentabilität des Konzerns heraus, die von Analysten als "relativ dürftig" eingestuft wird. Anleger sollten zudem die für den 30. April angekündigte Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 im Blick behalten, die weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben wird.

Anzeige

Kratos Defense, Security-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Kratos Defense, Security-Analyse vom 8. April liefert die Antwort:

Die neusten Kratos Defense, Security-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Kratos Defense, Security-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Kratos Defense, Security: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...