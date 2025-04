HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Neueste Aussagen des Unternehmens kurz vor dessen Quartalsbilanz seien positiv hinsichtlich der Entwicklung des Fahrzeugmarktes, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So deuteten die Zulassungszahlen darauf hin, dass Renault besser abschneiden dürfte als der gesamte Automobilmarkt. Die Auftragslage sei solide und die Preise stabil./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 12:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131906