Mehr E-Autos, bessere Zahlen - BYD setzt zum Doppelschlag gegen Tesla an. Das schickt die Aktie auf einen Höhenflug. Auch Analysten feiern die Chinesen.Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD legt am Dienstag deutlich zu - im Überseehandel um 4,8?Prozent, in Hongkong sogar um 5,8?Prozent. Auslöser war eine überraschend starke Prognose für das erste Quartal. BYD erwartet einen Nettogewinn zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Mittelwert von 1,3 Milliarden liegt damit klar über den von FactSet prognostizierten 820 Millionen US-Dollar. Damit nähert sich BYD dem Niveau von Tesla an, dessen Q1-Gewinn bei rund 1,4 Milliarden US-Dollar erwartet wird - nach einem Rückgang der …