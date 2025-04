Zürich - Nach erfolgreichem Start in Zürich eröffnet das Schweizer Start-up Aeon Life nun seinen zweiten Standort in Bern an der Marktgasse 6/8. Damit werden die MRI Check-ups zur Früherkennung von 500 Gesundheitsrisiken in nur einem Besuch auch in der Hauptstadt möglich. Neu werden 75 % der Kosten von der Zusatzversicherung KPT Puls übernommen. Aeon Life ermöglicht mit einem präzisen Ganzkörper-Check-up mit MRI, kombiniert mit einer Blutanalyse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...