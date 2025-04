Der australische Seltene-Erden-Produzent verzeichnet kurzfristige Gewinne bei langfristigem Abwärtstrend. Analysten bleiben zurückhaltend angesichts hoher Bewertungskennzahlen.

Die Aktie des australischen Seltene-Erden-Unternehmens Arafura Rare Earths konnte am 8. April 2025 einen Kursgewinn von 2,54 Prozent verzeichnen und notierte bei 0,08865 Euro (Stand: 14:29 Uhr). Trotz des tagesaktuellen Anstiegs zeigt der längerfristige Trend nach unten - im vergangenen Monat hat das Papier 10,45 Prozent an Wert eingebüßt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 221,8 Millionen Euro bei insgesamt 2,5 Milliarden ausstehenden Aktien. Analysten bewerten die Aktie überwiegend neutral, wobei zwei von drei Experten eine Halteempfehlung aussprechen und ein Analyst das Papier als "underperform" einstuft.

Herausfordernde Kennzahlen und aktuelle Marktposition

Die finanziellen Kennzahlen von Arafura Rare Earths deuten auf betriebswirtschaftliche Herausforderungen hin. Besonders auffällig ist das extrem hohe aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 68,32, was auf eine potenzielle Überbewertung hindeutet. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei -22,68, was die anhaltende Verlustphase des Unternehmens widerspiegelt. Mit seinem Hauptprojekt Nolans-Bore in Australien konzentriert sich der Rohstoffkonzern auf die Gewinnung von Neodym und Praseodym - Metalle, die für Permanentmagnete in Elektrofahrzeugen und Windkraftanlagen essenziell sind. Das Unternehmen bewegt sich aktuell 25,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 44,84 Prozent deutlich unter dem Jahreshoch.

