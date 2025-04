Gröditz - In einem Güllebecken im sächsischen Gröditz sind eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizeidirektion Dresden am Dienstag mit. Der Fundort wurde abgesichert, Ermittler und Kriminaltechniker haben die Untersuchungen aufgenommen.Die rechtsmedizinische Untersuchung der Leichen dauert noch an, ebenso ist die Identität der beiden Toten noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizei führen ein Todesermittlungsverfahren.Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zur Identität der Toten machen kann oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall hat, soll sich melden.