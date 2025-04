Der Umweltdienstleister erweitert seine globale Präsenz durch preisgekrönte Nachhaltigkeitsprojekte und plant eine Verdoppelung seiner Entsalzungskapazitäten bis 2030.

Veolia Environnement setzt verstärkt auf Nachhaltigkeitsprojekte und konnte dadurch seine Position als weltweiter Marktführer für Umweltdienstleistungen weiter festigen. Besonders bemerkenswert ist die Auszeichnung mehrerer Initiativen am Standort Gum Springs in Arkansas, wo das Unternehmen unter anderem eine 5-Megawatt-Solaranlage auf über 30 Hektar installiert hat. Diese und weitere Nachhaltigkeitsinnovationen werden in den kommenden 25 Jahren zu einer 90-prozentigen Reduzierung der Scope-2-Kohlenstoffemissionen aus dem Stromverbrauch führen. Zwei renommierte Umweltpublikationen würdigten diese Fortschritte: Energy Environment Leader verlieh dem Projekt den "Project of the Year Award 2024", während das Climate Change Business Journal Veolia mit einem jährlichen "Business Achievement Award" für herausragende Geschäftsleistungen im Bereich Klimawandel auszeichnete.

Führende Stellung auf dem Entsalzungsmarkt

Eine weitere Säule der Geschäftsstrategie ist die Wasserentsalzung, wo Veolia ebenfalls eine Vorreiterrolle einnimmt. Mit 18% der weltweit installierten Entsalzungskapazität, die mit den Technologien des Unternehmens gebaut wurde, plant Veolia, seine Betriebskapazität von 1,4 Millionen Kubikmeter auf 2,8 Millionen Kubikmeter bis 2030 zu verdoppeln. Aktuelle Vertragserfolge, wie die Entsalzungsanlagen Mirfa 2 und Hassyan in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Cornwall-Anlage im Vereinigten Königreich, unterstreichen die starken Ambitionen des Unternehmens in diesem Wachstumsmarkt. Seit 1970 hat Veolia den Energieverbrauch im Entsalzungsprozess um das Siebenfache reduziert und den Preis pro Kubikmeter Wasser um 90% gesenkt. Diese technologischen Fortschritte machen die Wasserentsalzung zu einem wesentlichen Werkzeug im Kampf gegen Wasserknappheit und positionieren Veolia als "Champion der nachhaltigen Entsalzung". Die strategische GreenUp-Initiative des Konzerns kombiniert Expertise, Leistung und Umweltverantwortung, was dem Unternehmen ermöglicht, effektive und kostengünstigere Lösungen anzubieten und gleichzeitig lebenswichtige Ressourcen und lokale Ökosysteme zu schützen.

