DORTMUND (dpa-AFX) - Der schwer am Knie verletzte Nationalspieler Nico Schlotterbeck wird deutlich länger ausfallen als bisher vermutet. Das bestätigte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl am Nachmittag vor dem Abflug nach Barcelona, wo der Fußball-Bundesligist am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sein Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bestreitet.

"Es ist alles sehr schnell gegangen. Nico wurde am Montagabend operiert und wird uns mehrere Monate fehlen. Circa ein halbes Jahr, das ist die aktuelle Prognose", sagte Kehl. Wegen eines Meniskusrisses im Knie hatte der BVB zuvor davon gesprochen, dass Schlotterbeck bis zum Ende der Saison ausfällt.

Keine Nations League, keine Club-WM



Nun ist endgültig klar, dass der 25-Jährige darüber hinaus nicht nur das Nations-League-Final-Four in München, sondern auch die Club-WM mit dem BVB von Mitte Juni an in den USA sowie den Start der neuen Spielzeit verpasst.

Schlotterbeck hatte sich am Dienstag zuvor in einer emotionalen Nachricht an seine Fans eine mehrmonatige Reha angekündigt. "Es wird eine lange und herausfordernde Reise, aber ich bin fest entschlossen, alles zu tun, um wieder topfit zu werden", schrieb der Innenverteidiger bei Instagram.

Nagelsmann äußert sich und wünscht gute Besserung



"Nicos Ausfall tut extrem weh. Er ist sowohl im Club als auch für uns in der Nationalmannschaft enorm wertvoll - auf und neben dem Platz", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann schon vor Schlotterbecks Instagram-Post. "Wir wünschen Nico eine gute und schnelle Genesung, er kann sich auf seinem Weg zurück auf unsere Unterstützung verlassen!"

Für den Bundestrainer ist es die zweite schlechte Nachricht binnen weniger Tage. Zuletzt hatte schon der Muskelbündelriss von Zauberfuß Jamal Musiala vom FC Bayern München für Bestürzung gesorgt. Ob der 22-Jährige in der Nations League wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Schlotterbeck kündigte derweil an, sich während seiner Reha aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückzuziehen, "um mich voll und ganz auf meine Genesung zu konzentrieren - und vor allem, weil ich es für mich und meinen Kopf brauche"./the/DP/men