EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Daimler Truck Holding AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.04.2025 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Leinfelden-Echterdingen, 08. April 2025 Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Im Zeitraum vom 01. April 2025 bis einschließlich 04. April 2025 haben mit der Daimler Truck Holding AG verbundene Unternehmen im Rahmen der Belegschaftsaktienprogramme für Beschäftigte der Daimler Truck AG und ihrer Tochtergesellschaften (mit Ausnahme der Fleetboard Logistics GmbH) in Deutschland und Spanien insgesamt 477.320 Aktien der Daimler Truck Holding AG erworben. Der Erwerb war mit Bekanntmachung vom 26. März 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden. Im Einzelnen wurden Aktien wie folgt erworben: Datum Anzahl Aktien Durchschnitts-preis in EUR Gesamtbetrag in EUR Handelsplatz (MIC code) 01. April 2025 158.300 36,90 5.841.270,00 Xetra 02. April 2025 160.720 36,77 5.908.924,20 Xetra 03. April 2025 158.300 36,12 5.717.796,00 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Unternehmenswebseite verfügbar unter: https://www.daimlertruck.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/belegschaftsaktienprogramme Der Erwerb erfolgte im Auftrag und für Rechnung der Daimler Truck AG und der Daimler Truck España, S.L.U., jeweils ausschließlich über die Börse, jeweils durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts und jeweils nach Maßgabe von Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.



08.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com