DJ Daimler Truck holt Audi-Managerin Bettkober als Personalvorständin
DOW JONES--Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen. Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. Daimler Trucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.
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March 24, 2026 13:24 ET (17:24 GMT)
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