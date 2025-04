Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA37888A1066 Glenstar Minerals Inc. 08.04.2025 CA37888C1023 Glenstar Minerals Inc. 09.04.2025 Tausch 1:1SE0000191827 Atrium Ljungberg AB 08.04.2025 SE0024320832 Atrium Ljungberg AB 09.04.2025 Tausch 1:5DK0010219153 Rockwool A/S 08.04.2025 DK0063855168 Rockwool A/S 09.04.2025 Tausch 1:10US87978U1088 Tempest Therapeutics Inc. 08.04.2025 US87978U2078 Tempest Therapeutics Inc. 09.04.2025 Tausch 13:1IE00B1FR8863 Great Western Mining Corporation PLC 08.04.2025 IE000T78CHJ8 Great Western Mining Corporation PLC 09.04.2025 Tausch 1:1