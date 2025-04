New York - Nach dem jüngsten Kursverfall haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 3,7 Prozent auf 39.353 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex seine Talfahrt abgebremst. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 3,8 Prozent auf 5.253 Zähler aufwärts. Der von den grossen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann 4,2 Prozent auf 18.161 Punkte. Die Zollpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...