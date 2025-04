DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Integrated Cyber Solutions gibt strategische Partnerschaft mit IPCS bekannt

Integrated Cyber Solutions gibt strategische Partnerschaft mit IPCS bekannt, um spezialisierte Cybersicherheitsschulungen in Saudi-Arabien und Pakistan anzubieten

VANCOUVER, British Columbia - 8. April 2025 - Integrated Cyber Solutions (CSE: ICS), ein führender Anbieter von menschenzentrierten Cybersicherheitsdiensten, gibt eine strategische Partnerschaft mit der Ideal Proposition Cyber Security Foundation (IPCS), einem führenden Anbieter von Cybersicherheit mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien, bekannt. Diese Allianz markiert einen bedeutenden Schritt in der globalen Expansionsstrategie von ICS. Sie sichert eine starke Präsenz im Nahen Osten und in Pakistan - zwei Regionen, die einen rasanten digitalen Wandel durchlaufen und mit einem akuten Fachkräftemangel im Bereich Cybersicherheit konfrontiert sind.

Da die Digitalisierung in Regierung, Finanzwesen, Energie und Industrie im Nahen Osten in großem Umfang voranschreitet, mangelt es der Region zunehmend an qualifizierten Fachkräften im Bereich Cybersicherheit. Dennoch bieten kaum Wettbewerber spezialisierte, arabischsprachige Präsenzschulungen im Bereich Cybersicherheit an. Diese Partnerschaft verschafft ICS einen Vorreitervorteil und ermöglicht sofortige Umsatzgenerierung bei minimalem Wettbewerb und einen direkten Weg zur Marktführerschaft.

Im Rahmen dieser Allianz bieten ICS und IPCS Cybersicherheitsschulungen auf Arabisch und Englisch an und nutzen dabei die proprietäre "Humanisierung der Cybersicherheit"-Methode von ICS. Dieser Ansatz macht menschliches Verhalten zur stärksten Verteidigungslinie eines Unternehmens und stattet Mitarbeiter mit der nötigen Denkweise, dem Wissen und den Werkzeugen aus, um Cyberrisiken aktiv zu reduzieren.

Der Schwerpunkt der ersten Einführung liegt auf monatlichen Präsenz- und Online-Schulungen zur Cybersicherheit, die wiederkehrende Einnahmen generieren und gleichzeitig tiefe Einblicke in die Schwachstellen der Kunden bieten. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für erweiterte, margenstarke Dienstleistungen wie verwaltete Cybersicherheitsoperationen, Compliance-Bewertungen und strategische Beratung - und schaffen so ein umfassendes Lebenszyklus-Engagement-Modell.

"Die Kombination aus der regionalen Expertise von IPCS und den innovativen Cyber-Services von ICS bietet enorme Expansionschancen in beiden Märkten", so Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Gemeinsam sind wir bestens aufgestellt, um branchenführende Dienstleistungen anzubieten, die die besonderen Herausforderungen von Unternehmen in Saudi-Arabien und Pakistan bewältigen. Dabei geht es nicht nur um geografische Lage - es geht darum, mit den richtigen lokalen Partnern nachhaltiges, skalierbares Wachstum zu ermöglichen.

"Wir freuen uns über den Zusammenschluss mit Integrated Cyber Solutions, um unsere gebündelte Expertise Unternehmen in Saudi-Arabien und Pakistan zugänglich zu machen", so Shakeel Sarwar, Director of Business. "Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Cyber-Resilienz angesichts der wachsenden Bedrohungslage zu stärken. Mit erstklassigen Schulungen, fortschrittlichen Tools und strategischer Beratung unterstützen wir Unternehmen beim Schutz ihrer digitalen Infrastruktur. Unsere Zusammenarbeit ist ein Schritt hin zu einem sichereren und robusteren digitalen Ökosystem für die Region - im Einklang mit der Vision 2030 des Königreichs unter seiner visionären Führung."

Strategischer Wert für Investoren

Diese Ankündigung unterstreicht die disziplinierte internationale Wachstumsstrategie von ICS für kanadische und US-amerikanische Investoren: Identifizierung unterversorgter Märkte mit hoher Nachfrage, Bildung lokaler Allianzen und effizienter Kapitaleinsatz, um frühzeitig Umsatz zu erzielen und den Service langfristig auszuweiten.

Dieser Schritt unterstützt ein bewährtes Markteintrittsmodell, das auf Schulung, Vertrauen und wiederkehrenden Umsätzen basiert. Er steht im Einklang mit der umfassenden Vision von ICS, Managed Cybersecurity Services in großem Umfang für KMUs weltweit bereitzustellen. Angesichts der weltweit zunehmenden Cyberbedrohungen verfolgt ICS seine Vision, ein weltweit führender Anbieter von zugänglichem, menschenzentriertem Cyberschutz zu werden - beginnend in den Regionen, die ihn am dringendsten benötigen.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheits-Managed Services für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) personalisiert. Das Unternehmen integriert die Fähigkeiten von Drittanbietern von Cybersicherheitslösungen und ermöglicht es Unternehmen, ihre Services kontinuierlich an sich entwickelnde Technologien und Anbieter anzupassen - und so sicherzustellen, dass Kunden Zugriff auf die neuesten Cybersicherheitslösungen haben.

Zusätzlich zu den grundlegenden Cybersicherheitsdiensten konsolidieren die Managed Services und die IC360-Technologieplattform von Integrated Cyber umfangreiche Informationen, um aus den zahlreichen Software-Einzellösungen in den Umgebungen ihrer Kunden verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Erkenntnisse ermöglichen vereinfachte, verständliche Maßnahmen, die Unternehmen helfen, ihre Cybersicherheit zu verbessern. Integrated Cyber betont den menschlichen Aspekt der Cybersicherheit, indem es komplexe Bedrohungen leichter verständlich macht und die entscheidende Rolle des Mitarbeiterverhaltens für eine effektive Cyberabwehr hervorhebt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.integrated-cyber.com

About IPCS

Ideal Proposition Cyber Security (IPCS) ist ein in Saudi-Arabien ansässiges Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Cybersicherheitsdienste, -lösungen und -beratung spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz im Nahen Osten und Asien sowie einem wachsenden Fokus auf die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in Afrika bietet IPCS ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Regulatory Compliance, Governance, Risk and Compliance (GRC), Datenschutzrecht (PDPL) und Datenschutz sowie Cybersicherheitsimplementierungsservices nach Standards wie ISO 27001 (ISMS), ISO 22301 (BCM), ISO/IEC 20000 (ITSM) und ISO 31000 (Risikomanagement). IPCS unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitalen Vermögenswerte und sensiblen Informationen durch innovative Lösungen und fachkundige Beratung zu schützen.

Die IPCS Knowledge Academy, der Schulungszweig von IPCS, bietet hochwertige, branchenrelevante Schulungs- und Zertifizierungsprogramme in den Bereichen Cybersicherheit, IT-Governance, Datenschutz und Managementsysteme. Durch Präsenzschulungen, virtuelle Schulungen und Präsenzveranstaltungen befähigt die Akademie Fachleute und Organisationen, in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft die Nase vorn zu behalten. Sie bietet international anerkannte Kurse zum Aufbau praxisnaher Kompetenzen und Compliance-Expertise an.

Mit Plänen, seine Präsenz in der afrikanischen Region auszuweiten und seine globale Reichweite weiter auszubauen, wächst IPCS weiter als führender Anbieter von Cybersicherheitsdiensten und beruflicher Weiterbildung. Die Partnerschaft mit PECB wertet das Schulungs- und Zertifizierungsportfolio von IPCS deutlich auf und verbessert die Fähigkeit, weltweit anerkannte Programme anzubieten, die berufliches Wachstum und organisatorische Exzellenz fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://idealproposition.com/

