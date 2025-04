Der MSCI World ETF fällt wie ein Stein. Doch was bei vielen Anlegern Albträume auslösen dürfte, ist auch eine unglaubliche Chance. Was Anleger jetzt tun sollten. Weltweit werden die Börsen durch Donald Trumps Zölle durchgeschüttelt. Das geht natürlich auch beim MSCI World ETF nicht spurlos vorbei. Um 9 Prozent ist der ETF vergangene Woche gefallen und es sieht danach aus, als ob es diese Woche erstmal so weitergeht. Doch was sollten Anleger nun tun? ...

