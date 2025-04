The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2025ISIN NameCA2938611001 ENTOURAGE HEALTH CORP.CA37888A1066 GLENSTAR VETURES INC.DK0010219153 ROCKWOOL NAM.B DK 10IE00B1FR8863 GREAT WEST.MIN.G.EO-,0001LU0232955988 FPM FDS-FPM FDS LA.-EU.V.SE0000191827 ATRIUM LJUNGBERG SK 2,50US87978U1088 TEMPEST THERAP. DL-,01