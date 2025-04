News von Trading-Treff.de Unfassbare Verluste musste nun die Aktie von Plug Power hinnehmen. Die Aktie verlor am Dienstag massive 9,1 %. Ein Grund dafür war nicht unmittelbar zu erkennen. Allerdings steht hier im Raum, dass die Trumpzölle einen massiven Anteil an der schlechten Stimmung der Aktie und dem Unternehmen gegenüber haben. Die Aktie hatte in den beiden vorhergehenden Sitzungen jeweils gewonnen. Das hat Beobachter bereits gewundert, insofern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...