New York - Die Ölpreise sind am Dienstag im US-Handelsverlauf kurz vor Inkrafttreten eines gewaltigen Zollpakets der Vereinigten Staaten gegen nahezu alle Länder immer weiter unter Druck geraten. Zuvor hatte sich noch eine kleine Erholung angedeutet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 61,72 US-Dollar. Das waren 2,49 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...