Der Robotik-Spezialist verzeichnet trotz leichten Kursanstiegs dramatische Wertverluste im Jahresverlauf und kämpft mit angespannter finanzieller Situation bei neutraler Analysteneinschätzung.

Die iRobot Aktie konnte am gestrigen Handelstag einen Aufwärtstrend verzeichnen und schloss mit 1,91 Euro, was einem Plus von 2,56 Prozent entspricht. Diese leichte Erholung kommt, nachdem die Aktie am Vortag mit 1,86 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Dennoch zeigt sich in der langfristigen Betrachtung ein besorgniserregendes Bild: Innerhalb der letzten sieben Tage verlor das Papier des Robotik-Spezialisten knapp 17 Prozent an Wert, während der Monatsverlust sogar bei alarmierenden 68 Prozent liegt.

Die dramatische Talfahrt spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, mit einem Wertverlust von mehr als 75 Prozent seit Januar. Besonders bemerkenswert ist der Absturz vom 52-Wochen-Hoch bei 12,43 Euro, das erst im Mai 2024 erreicht wurde - ein Rückgang von fast 85 Prozent innerhalb von elf Monaten.

Fundamentaldaten und Analystenbewertungen bleiben gedämpft

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt ein gemischtes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt aktuell bei 0,08, was nach klassischer Definition auf eine deutliche Unterbewertung hindeutet. Gleichzeitig weist iRobot jedoch einen negativen Cashflow von 1,08 Euro pro Aktie auf, was die finanzielle Anspannung des Unternehmens unterstreicht. Mit einer Marktkapitalisierung von nur noch knapp 62 Millionen Euro ist der einstige Pionier der Haushaltsrobotik inzwischen zu einem Kleinstwert geschrumpft.

In ihrer Einschätzung halten sich Analysten zurück: Alle zwei beobachtenden Experten vergeben eine neutrale "Halten"-Bewertung, obwohl das durchschnittliche Kursziel mit 11,94 US-Dollar weit über dem aktuellen Niveau liegt. Die extreme Volatilität - annualisiert bei über 158 Prozent - zeigt, dass Marktteilnehmer weiterhin unsicher über die Zukunft des Roomba-Herstellers sind. Für Anleger bleibt die Situation angesichts der anhaltenden negativen Dynamik herausfordernd.

