Der kanadische Edelmetallproduzent verzeichnet trotz aktueller Kursschwäche eine beeindruckende Jahresperformance und weist mit niedrigen Bewertungskennzahlen auf Wachstumspotenzial hin.

Die Aktie des kanadischen Edelmetallbergbauunternehmens SilverCrest Metals zeigt sich Anfang April 2025 mit gemischten Signalen. Der Kurs notiert derzeit bei 14,63 CAD und verzeichnete in den letzten Handelstagen einen Rückgang von 2,53 Prozent. Dieser kurzfristige Abwärtstrend setzt sich nach einem monatlichen Minus von 5,64 Prozent fort. Bemerkenswert bleibt jedoch die langfristige Entwicklung: Im Jahresvergleich konnte die Aktie ein beeindruckendes Plus von 106,06 Prozent verbuchen und liegt aktuell 53,83 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief.

Unterbewertung deutet auf Potenzial hin

Die Finanzkennzahlen von SilverCrest Metals für das Jahr 2024 deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von gerade einmal 0,89 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,10 kann als außerordentlich niedrig betrachtet werden, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf beachtliche 144,68 CAD, während der Jahresüberschuss 2024 bei 2,5 Milliarden CAD lag. Das Unternehmen mit Sitz in Vancouver konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung seiner hochgradigen Silber- und Goldvorkommen in Mexiko, insbesondere des Las Chispas Projekts in Sonora.

