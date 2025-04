© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

Halbleitersektor im Fokus! AMD kämpft mit zunehmendem Wettbewerb und geopolitischen Risiken, während Nvidia weiterhin als dominierender KI-Chip-Player glänzt.Die Aktien von Chipherstellern wie AMD, Nvidia und Intel gerieten am Dienstag verstärkt in den Fokus, nachdem KeyBanc Capital Markets seine jüngste Umfrage in der Lieferkette des Halbleitermarkts veröffentlichte. Die Analysten äußerten sich darin differenziert zur weiteren Branchenentwicklung - mit einem deutlichen Warnsignal in Richtung AMD. Gemischte Signale aus der Lieferkette Laut KeyBanc fielen die Erkenntnisse aus ihrer jüngsten Lieferkettenumfrage uneinheitlich aus. Besonders im Bereich der Analog-Chips sei die Nachfrage in den …