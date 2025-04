Nach der Eröffnung des ersten Lieferdepots vor einem Jahr in Savigny-le-Temple (Ile de France) hat METRO Frankreich am 7. April 2025 ein zweites Depot für die Food Service Distribution (FSD) in La Brède in der Nähe von Bordeaux eröffnet. Foto © METRO Damit schafft METRO Frankreich die strategische Infrastruktur für die Belieferung von mehr als...

Den vollständigen Artikel lesen ...