In dem Jahr 2024 beliefen sich Perus nicht-traditionelle Agrarexporte auf insgesamt 11,553 Milliarden USD, was einem Anstieg von 21,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, so berichtet Agraria.pe. Im Detail führten Blaubeeren die Liste mit Verkäufen von 1,25 Milliarden USD in die USA, 484 Millionen USD in die Niederlande und 106 Millionen USD nach China an. Bildquelle: Pixabay...

