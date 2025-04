Die Erdbeerernte hat in dem Bezirk Silifke, in Mersin, einem bedeutenden Produktionszentrum in der Türkei, begonnen. Der Bezirk erwartet in dieser Saison eine Ernte von 50.000 Tonnen Erdbeeren auf 2.000 Hektar Freiland und 2.000 Hektar Gewächshaus- und erdfreien Produktion. Bildquelle: Pixabay Der aktuelle Kilopreis liegt im Inland bei 90 Lira und im Ausland bei 110 Lira. Quelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...