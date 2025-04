Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz Der Kultfilm «Pulp Fiction» von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994 erzählt in Episodenform über die sehr eigene Welt einiger Gangster in Los Angeles. Aktuell erleben wir «Trump Fiction» - die Welt, in der Donald Trump lebt, wobei viele denken, sie sitzen komplett im falschen Film. Der ökonomische Analphabetismus von Präsident Trump ist kaum zu glauben, aber leider Realität. Spät, sehr spät dämmert ...

