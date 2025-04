NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer mit einem Kursziel von 122,50 Euro auf "Overweight" belassen. Mit seinen Schätzungen für die am 11. April anstehenden Quartalszahlen liege er beim Umsatz und mehr noch beim operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Analyst David Adlington in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das erste vollständige Quartal, in dem die Übernahme Bormioli konsolidiert werde, dürfte insgesamt eher schwach ausfallen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6