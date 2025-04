Berlin - Kurz vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen dringt CDA-Chef Dennis Radtke darauf, dass der Sozialflügel der Union in einer schwarz-roten Regierung von Friedrich Merz (CDU) vertreten sein wird."Wir haben bei der Bundestagswahl weniger als 30 Prozent der Stimmen bekommen, weil wir uns nicht breit genug aufgestellt haben", sagte der Vorsitzende der CDU-Arbeitnehmervereinigung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es wäre falsch, darauf mit noch weniger Breite zu reagieren.""Die CDU muss mehr sein als eine größere FDP, die sonntags in die Kirche geht", so Radtke. "Ich bin daher zuversichtlich, dass die Einbindung des Sozialflügels für Friedrich Merz eine wichtige Überlegung sein wird bei der Aufstellung seiner künftigen Regierungsmannschaft."