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PR Newswire
09.04.2025 08:48 Uhr
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ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Finanznachrichten News

ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 09

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

22,575,035.0000

3.4080

USD

IE00BLRPQH09

08 April 2025


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,398,519.0000

7.3595

USD

IE00BJXRZJ40

08 April 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

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RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

12,676,099.0000

4.1788

USD

IE00BLRPRR05

08 April 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

256,771.0000

4.8373

USD

IE000RMSPY39

08 April 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

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ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

2,381,647.0000

3.8366

USD

IE000PY7F8J9

08 April 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

17,062,403.0000

4.7306

USD

IE000QUCVEN9

08 April 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

16,920,834.0000

4.1802

USD

IE000GA3D489

08 April 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

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ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

7,980,704.0000

5.5581

USD

IE0009A512E4

08 April 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

2,104,481.0000

3.3960

USD

IE000O5M6XO1

08 April 2025


© 2025 PR Newswire
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