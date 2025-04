DJ USA annullieren Venezuela-Gaslizenzen von BP und Shell - Zeitung

DOW JONES--Die Trump-Administration hat nach einem Bericht der Financial Times Sonderlizenzen widerrufen, die BP und Shell für Gasprojekte in Venezuela erteilt worden waren. Dabei geht es um die Projekte Dragon von Shell und Cocuina-Manakin von BP, an denen die National Gas Company von Trinidad und Tobago und deren Regierung beteiligt waren, schreibt die britische Zeitung. Die Projekte zielten darauf ab, venezolanisches Gas zur LNG-Anlage Atlantic auf der Karibikinsel zu transportieren.

Vertreter von BP reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, während Shell es ablehnte, sich zu äußern, berichtet die FT.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.