Zürich - Der Immobilienfonds Procimmo Real Estate SICAV will im Juni 2025 eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von 50 bis 80 Millionen Franken durchführen. Die genauen Details, einschliesslich des genauen Betrags und der Zeichnungsfrist, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Mit der Kapitalerhöhung solle insbesondere der Erwerb mehrerer Wohnimmobilien finanziert werden, teilte die Fondsleiterin Procimmo SA am Mittwoch mit. Eine ...

