Insgesamt wurden 8,5 Tonnen Kupfer sichergestellt, die aus Photovoltaik-Anlagen in Andalusien, Extremadura und Avila gestohlen wurden. Die Polizei verhaftete 32 Personen im Zuge der Operationen "Kupfer" und "Plácaro". von pv magazine Spanien Die Guardia Civil, also die spanische Polizei, hat eine Gruppe, die sich auf den Diebstahl von Kupfer aus Photovoltaik-Anlagen in Andalusien und Extremadura spezialisiert hat zerschlagen. Im Rahmen der Operation "Kupfer", die im Mai 2024 begann, wurden 23 Personen verhaftet und gegen 5 weitere wird wegen Diebstahls mit Gewalt und Hehlerei ermittelt. Darüber ...

