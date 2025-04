An der Börse kann die Rheinmetall Aktie immer noch riesige Mengen an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der Aktienkurs des Düsseldorfer Rüstungs- und Automotive-Konzerns bleibt dabei hoch volatil. Am Crash-Montag wurde mit dem Sturz auf 933 Euro die stark überkaufte Lage weiter abgebaut und mittlerweile ist der DAX-Titel wieder in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...