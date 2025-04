EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Katjes International übertrifft Ergebnisprognose für 2024



09.04.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Katjes International übertrifft Ergebnisprognose für 2024 Konzernumsatz steigt auf EUR 392,6 Mio. (Vorjahr: EUR 377,4 Mio.)

Operativer Gewinn (EBITDA) steigt auf EUR 44,8 Mio. (Vorjahr: EUR 40,8 Mio.)

Joint Venture mit Shirin David Emmerich, 9. April 2025 - Die Katjes International hat das Geschäftsjahr 2024 sehr erfolgreich abgeschlossen und die im Jahresverlauf am oberen Ende der Bandbreite konkretisierte EBITDA Guidance noch übertroffen. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf 392,6 Mio. Euro (Vorjahr: 377,4 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) wuchs überproportional um 10% auf 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 40,8 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 11% entspricht - deutlich über den erwarteten 10%. Der operative Cashflow lag mit 45,6 Mio. Euro auf einem starken Niveau. Die Eigenkapitalquote bleibt mit 36% solide, das Eigenkapital liegt bei 176,2 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr wurde gemeinsam mit Musikerin und Unternehmerin Shirin David ein Joint Venture gegründet, das im zweiten Quartal 2025 eine einzigartige Körperpflegelinie unter der Marke "Shirin Beauty" auf den Markt bringen wird. Zudem hat Katjes International im Jahresverlauf ihre Mehrheitsbeteiligung an der britischen Premium-Süßwarenmarke Candy Kittens deutlich auf rund 88% ausgebaut. Ergänzend zum bestehenden Body Care Portfolio erwarb Katjes International im zweiten Quartal 2024 die Markenrechte an der skandinavisch inspirierten Body-Care-Marke "Barnängen". "Wir freuen uns über ein weiteres sehr erfolgreiches Geschäftsjahr, in dem wir unsere Ziele nicht nur erreicht, sondern übertroffen haben. Mit einer klaren Markenstrategie und einem wachsenden Portfolio sind wir für die Zukunft bestens gerüstet", so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet Katjes International Konzernumsatzerlöse von mindestens 400 Mio. Euro sowie eine EBITDA-Marge zwischen 9% und 10%. Der geprüfte Konzernjahresabschluss 2024 ist unter https://katjes-international.de/investoren/ verfügbar. KONTAKT

Katjes International GmbH & Co. KG

Tel.: +49 (0) 2822/601-700

Fax: +49 (0) 2822/601-125

E-Mail: kontakt@katjes-international.de

Website: www.katjes-international.de ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken. Zu dem Unternehmen gehören die sieben Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. -----------------------------------



09.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com