NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,60 Euro belassen. Im Jahresvergleich dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) um 3,7 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analyst Ahmed Farman in einem Ausblick am Mittwoch. Gründe hierfür seien eine Normalisierung im Privatkundengeschäft des Energiekonzerns auf dem Heimatmarkt Italien sowie der Verkauf der Aktivitäten in Peru./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 10:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 10:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: IT0003128367