Precision for Medicine geht mit SOPHiA GENETICS eine Partnerschaft ein, um seine Biopharma-Dienstleistungen mit der SOPHiA DDM-Plattform und ihren Liquid-Biopsy-Funktionen zu erweitern

Die Partnerschaft integriert fortschrittliche KI-gesteuerte Analysen und Lösungen für klinische Studien und ermöglicht es Biopharmaunternehmen, die Entwicklung von Medikamenten zu beschleunigen und zielgerichtete Therapien schneller bereitzustellen.

BETHESDA, Md. und BOSTON und ROLLE, Schweiz, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Precision for Medicine, ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelentwicklung und -vermarktung, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS bekannt, um seine Dienstleistungen im Bereich der Biomarker-Entdeckung und Präzisionsmedizin zu verbessern. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Precision for Medicine die SOPHiA DDM-Plattform für die Entdeckung von Biomarkern, klinische Studien-Assays (CTAs) und fortschrittliche Algorithmen integrieren, um die Möglichkeiten klinischer Studien zu erweitern. Diese Partnerschaft wird das Serviceangebot weiter verbessern und Biopharmaunternehmen Tools zur Verfügung stellen, mit denen sie die Planung klinischer Studien, die Patientenstratifizierung und die Datenanalyse beschleunigen können.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Precision for Medicine die fortschrittlichen KI-gesteuerten Algorithmen der SOPHiA DDMTM-Plattform nutzen, um komplexe multimodale Daten zu analysieren, einschließlich genomischer, radiologischer und klinischer Daten. Diese Fähigkeit wird es Biopharma-Unternehmen ermöglichen, die am besten geeigneten Patientengruppen für klinische Studien zu identifizieren und anzusprechen, wodurch die Entdeckung von Biomarkern beschleunigt und die diagnostischen Möglichkeiten verbessert werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Präzisionsmedizin in der Onkologie, bei seltenen Krankheiten und genetischen Störungen, wo das Verständnis der spezifischen genomischen Merkmale jedes Patienten gezieltere Therapien ermöglichen kann.

Darüber hinaus wird MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMTM, ein innovativer Flüssigbiopsietest, der mit Unterstützung von AstraZeneca weltweit eingesetzt wird, als Precision for Medicine-Service für Biopharma-Kunden zur Verfügung gestellt. Die mit diesem genomisch reichhaltigen, weltweit eingesetzten Test gewonnenen Daten werden die retrospektive Analyse klinischer Studiendaten ermöglichen und die Patientenstratifizierung verbessern. Diese Fähigkeit ermöglicht es Biopharmaunternehmen, ihre klinischen Studienpläne zu verfeinern und zu optimieren, indem sie besser verstehen, wie Patienten auf frühere Behandlungen reagiert haben. Dieser evidenzbasierte Ansatz kann Unternehmen dabei helfen, ihre Strategien zur Arzneimittelentwicklung zu optimieren, die Patientenrekrutierung für Studien zu verbessern und tiefere Einblicke in die Wirksamkeit von Therapien in realen Umgebungen zu gewinnen.

"Wir freuen uns sehr, mit SOPHiA GENETICS zusammenzuarbeiten, um die SOPHiA DDMTM-Plattform und MSK-ACCESS® powered with SOPHiA DDMTM in unser Angebot zu integrieren und Biopharma-Unternehmen die Tools zur Verfügung zu stellen, mit denen sie die richtigen Patientengruppen für die Aufnahme in klinische Studien genau identifizieren können", sagte Dr. Darren Davis, Senior Vice President Precision for Medicine. "Durch den Einsatz von KI-gestützten Algorithmen und maschinellem Lernen können wir Biomarker und genomische Signaturen ermitteln, die effizientere, zielgerichtete Studien ermöglichen und die therapeutische Wirksamkeit verbessern. Dies trägt letztlich dazu bei, die Patientenrekrutierung zu beschleunigen, die Studienkosten zu senken und Therapien schneller auf den Markt zu bringen."

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Precision for Medicine neben der Datenanalyse und der Unterstützung bei klinischen Studien auch Nasslabordienstleistungen anbieten und Biopharmaunternehmen so erweiterte Möglichkeiten unter einem Dach bieten. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Kunden, sich auf einen einzigen Lösungsanbieter zu verlassen, wobei Precision for Medicine und SOPHiA GENETICS zusammenarbeiten, um eine nahtlose End-to-End-Unterstützung für ihre Arzneimittelentwicklungsprogramme zu bieten.

"Unsere Zusammenarbeit mit Precision for Medicine ermöglicht es uns, die Reichweite und Wirkung unserer SOPHiA DDMTM-Plattform zu vergrößern und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit über das gesamte Spektrum klinischer Studien hinweg zu liefern", so Ross Muken, President von SOPHiA GENETICS. "Durch die Kombination unserer KI-gestützten Plattform mit den innovativen Lösungen von Precision for Medicine für klinische Studien können wir Biopharmaunternehmen umfassende, datengestützte Funktionen bereitstellen und so die Markteinführung von Präzisionstherapien beschleunigen."

Die fundierte Erfahrung von Precision for Medicine im Bereich klinischer Studien, einschließlich Biomarker-Tests und Laborleistungen, in Kombination mit den KI-basierten Genomanalysetools von SOPHiA GENETICS schafft eine leistungsstarke, umfassende Lösung für Biopharma-Unternehmen. Biopharma-Kunden können nun die Arzneimittelentwicklung mit einer nahtlosen Lösung für Datenanalyse und klinische Unterstützung beschleunigen und so einen effizienteren Übergang von der präklinischen Forschung zur Marktreife ermöglichen. Diese Zusammenarbeit verschafft einen Wettbewerbsvorteil, da sie es den Kunden ermöglicht, Patienten schneller innovative Therapien zur Verfügung zu stellen und ihre Marktposition in der hart umkämpften Biopharma-Landschaft zu verbessern.

Diese spannende Partnerschaft ist ein wichtiger Motor für Innovationen in der Präzisionsmedizin und bietet Biopharmaunternehmen Instrumente, um die genetische Ausstattung von Patienten besser zu verstehen und personalisierte Behandlungen für komplexe Krankheiten zu entwickeln. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Biopharma-Unternehmen, Behandlungen auf der Grundlage spezifischer Genomprofile maßzuschneidern, mit dem Potenzial, die Ergebnisse, die Patientenzufriedenheit und den Marktwert ihrer Produkte zu verbessern. Dieser patientenorientierte Ansatz soll Durchbrüche in der Onkologie, bei seltenen Krankheiten und in anderen Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf vorantreiben.

Informationen zu Precision for Medicine

Precision for Medicine ist die erste Organisation für biomarkergestützte klinische Forschung und Entwicklung, die Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bei der Nutzung von Biomarkern unterstützt, die für eine präzisere und wirksamere Ausrichtung von Patientenbehandlungen unerlässlich sind. Precision wendet einen transformativen Ansatz in der klinischen Forschung an, der die Planung und Durchführung klinischer Studien mit fundiertem wissenschaftlichem Wissen, Laborerfahrung und fortschrittlicher Datenintelligenz verbindet. Diese Konvergenz führt zu einer schnelleren klinischen Entwicklung und Zulassung. Precision for Medicine ist Teil der Precision Medicine Group, die weltweit 3.400 Mitarbeiter an 40 Standorten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter PrecisionForMedicine.com.

Informationen zu SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) ist ein Cloud-natives Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit dem Ziel, den Zugang zu datengestützter Medizin zu erweitern, indem mithilfe von KI Erkenntnisse gewonnen werden, um Patienten auf der ganzen Welt eine erstklassige Versorgung zu bieten. Es ist der Schöpfer von SOPHiA DDM, einer Plattform, die komplexe genomische und multimodale Daten analysiert und in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse für ein breites globales Netzwerk von Krankenhäusern, Laboren und Biopharma-Institutionen generiert. Weitere Informationen finden Sie unter SOPHiAGENETICS.COM. Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Produkte von SOPHiA GENETICS sind nur für Forschungszwecke und nicht für die Verwendung in diagnostischen Verfahren bestimmt, sofern nicht anders angegeben. Die Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Produkte, die in verschiedenen Ländern verfügbar sein können oder auch nicht, und die gegebenenfalls von einer staatlichen Aufsichtsbehörde für verschiedene Anwendungsgebiete zugelassen oder auf den Markt gebracht wurden. Bitte wenden Sie sich an [email protected], um die entsprechenden Produktinformationen für das Land Ihres Wohnsitzes zu erhalten.

