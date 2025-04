Washington - Die Welt ist bestürzt, aber US-Präsident Donald Trump feiert seine Zollpolitik: Bei einem Abendessen der Republikaner in Washington sagte Trump am Dienstagabend, betroffene Länder riefen verzweifelt an, um über die neuen Zölle zu verhandeln. «Sie küssen mir den Arsch», fügte der 78-Jährige laut dem Videomitschnitt seiner Rede auf der Plattform des US-Senders C-Span hinzu. «Sie brennen darauf, einen Deal zu machen. Sie sagen, «bitte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...