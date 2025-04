FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 200 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 990 (1115) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 900 (1000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3031 (3025) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 17200 (19000) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1850 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 900 (1400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS EXPERIAN PRICE TARGET TO 4550 (4750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TRISTEL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 385 (440) PENCE - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 991 (992) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1223 (1245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 933 (1058) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 80 (87) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 719 (725) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1564 (1578) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 4689 (4714) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15318 (15130) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 880 (1090) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 420 (450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 4080 (4420) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (HOLD) - MORGAN STANLEY CUTS ANTOFAGASTA TARGET TO 1730 (1800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 162 (176) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BRIDGEPOINT TARGET TO 300 (380) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2250 (2850) P - 'OW' - MORGAN STANLEY CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 58 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13000 (13500) P - 'OW' - MORGAN STANLEY CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 179 (244) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5830 (6130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 280 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1180 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ENDEAVOUR MINING TARGET TO 2590 (2290) PENCE - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES FRESNILLO TARGET TO 870 (800) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - ODDO BHF CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2600 PENCE - 'NEUTRAL' - STIFEL CUTS JTC PRICE TARGET TO 1350 (1375) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ITV TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 63 (73) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob