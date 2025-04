Berlin - Die SPD wird in der Koalition mit der Union wohl die großen Ressorts Finanzen und Verteidigung besetzen. Dies berichtet das Nachrichtenmagazin Politico am Montag unter Berufung auf Verhandlungskreise.Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Es wird erwartet, dass Union und SPD im Laufe des Mittwochs eine Einigung verkünden und den Koalitionsvertrag vorstellen werden. Im Gespräch ist eine Pressekonferenz gegen 15 Uhr. Am Abend sind zudem Gremiensitzungen der Parteien und Fraktionen geplant.