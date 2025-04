NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die jüngste Kurskorrektur der Aktien biete nun eine attraktive Möglichkeit zum Einstieg oder Aufstocken, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn an den guten fundamentalen Qualitäten der Papiere habe sich nichts geändert, und das bei einer deutlich niedrigeren Bewertung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 17:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121972